Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Qualicorp reporta lucro líquido de R$ 16,1 Mi no 2tri26, queda de 11,5% em relação ao 2tri25

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A operadora de planos de saúde Qualicorp teve lucro líquido ajustado de R$ 16,1 milhões no segundo trimestre de 2026, queda de 11,5% em relação ao mesmo período de 2025. No acumulado do ano até junho, o lucro da empresa foi de R$ 35,3 milhões, crescimento de 8,4%, na mesma base de comparação.

O resultado é explicado pela menor base média de vidas do período, decorrente do encerramento da parceria com uma operadora de menor porte e pela redução da receita líquida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De abril a junho, a receita líquida da empresa totalizou R$ 317,3 milhões, redução de 7,5% na base anual. Considerando os seis primeiros meses do ano, a receita da Qualicorp totalizou R$ 650,3 milhões, redução de 7,5% em relação ao mesmo período de 2025.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ficou em R$ 120,8 milhões, diminuição de 15,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos seis primeiros meses de 2026, o Ebitda da companhia totalizou R$ 257,5 milhões, queda de 8,9% em base anual de comparação.

A dívida líquida da Qualicorp fechou junho em R$ 779,4 milhões, queda de 16,0% em comparação com o apurado um ano antes. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 1,41 vez, queda de 0,12 ponto porcentual em relação ao fechamento do segundo trimestre de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No segundo trimestre, a carteira de beneficiários era de 851,9 mil vidas, redução de 4,7% em base anual de comparação. O movimento é explicado pela descontinuidade da última parceria com operadora de menor porte remanescente no portfólio, que concentrou parcela expressiva das saídas do período.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço Qualicorp
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV