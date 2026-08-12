Qualicorp reporta lucro líquido de R$ 16,1 Mi no 2tri26, queda de 11,5% em relação ao 2tri25

A operadora de planos de saúde Qualicorp teve lucro líquido ajustado de R$ 16,1 milhões no segundo trimestre de 2026, queda de 11,5% em relação ao mesmo período de 2025. No acumulado do ano até junho, o lucro da empresa foi de R$ 35,3 milhões, crescimento de 8,4%, na mesma base de comparação.

O resultado é explicado pela menor base média de vidas do período, decorrente do encerramento da parceria com uma operadora de menor porte e pela redução da receita líquida.

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De abril a junho, a receita líquida da empresa totalizou R$ 317,3 milhões, redução de 7,5% na base anual. Considerando os seis primeiros meses do ano, a receita da Qualicorp totalizou R$ 650,3 milhões, redução de 7,5% em relação ao mesmo período de 2025.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ficou em R$ 120,8 milhões, diminuição de 15,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos seis primeiros meses de 2026, o Ebitda da companhia totalizou R$ 257,5 milhões, queda de 8,9% em base anual de comparação.

A dívida líquida da Qualicorp fechou junho em R$ 779,4 milhões, queda de 16,0% em comparação com o apurado um ano antes. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 1,41 vez, queda de 0,12 ponto porcentual em relação ao fechamento do segundo trimestre de 2025.

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No segundo trimestre, a carteira de beneficiários era de 851,9 mil vidas, redução de 4,7% em base anual de comparação. O movimento é explicado pela descontinuidade da última parceria com operadora de menor porte remanescente no portfólio, que concentrou parcela expressiva das saídas do período.