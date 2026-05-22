Qualicorp anuncia Eduardo Oliveira como novo CEO; Maurício Lopes presidirá o conselho

A Qualicorp anunciou nesta sexta-feira, 22, o início de um processo estruturado de sucessão em sua presidência executiva. O atual CEO, Maurício Lopes, assumirá a presidência do conselho de administração a partir de 31 de agosto de 2026, enquanto Eduardo Oliveira, atual vice-presidente da companhia, será promovido ao cargo de CEO.

Até a conclusão da transição, Oliveira passará a atuar como vice-presidente executivo, dividindo a condução operacional da companhia com Lopes em um processo que a empresa classificou como "organizado, previsível e responsável".

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Segundo a Qualicorp, a mudança tem como objetivo assegurar continuidade ao ciclo de turnaround conduzido nos últimos três anos. A companhia afirma que a gestão de Maurício Lopes foi marcada por avanços em eficiência operacional, reorganização das frentes comerciais e ampliação do portfólio de produtos, iniciativas que sustentaram a retomada operacional da empresa.

A empresa destacou ainda que Eduardo Oliveira participou diretamente da formulação e da execução da estratégia de recuperação da companhia nos últimos anos. Na avaliação do conselho de administração, sua experiência e envolvimento com as principais frentes estratégicas garantem "coerência estratégica e continuidade da execução" para a próxima fase da Qualicorp.

Com a reorganização, Murilo Ramos Neto, atual chairman e um dos líderes do turnaround no conselho, passará a ocupar a vice-presidência do colegiado. Após assumir a presidência do conselho de administração, Maurício Lopes continuará acompanhando de perto os projetos estratégicos e o processo de transição da nova gestão executiva.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.