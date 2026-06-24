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Qualcomm anuncia parceria com a Meta e eleva guidance para ano fiscal de 2029; ação salta

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 20:01:00 Editado em 25.06.2026, 07:07:28
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A fabricante de semicondutores e tecnologias sem fio Qualcomm informou uma parceria com a Meta em meio a uma série de anúncios de negócios nesta quarta-feira, 24, o que deu confiança para a empresa elevar as projeções de receita para o ano fiscal de 2029 para o dobro do valor anteriormente previsto. O resultado: um ganho de dois dígitos nas suas ações no after hours da Bolsa de Nova York.

Excluindo aparelhos celulares, a Qualcomm elevou sua meta de receita para o ano fiscal de 2029 para US$ 40 bilhões, aproximadamente o dobro da meta anterior para o mesmo período. As receitas da Internet das Coisas foi projetada em US$ 14 bilhões até o ano fiscal de 2029 e com inteligência artificial e computação pessoal, em US$ 6 bilhões.

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A companhia projetou ainda receitas de data centers de mais de US$ 15 bilhões até o ano fiscal de 2029.

"Diversos grandes mercados estão atingindo pontos de inflexão, à medida que a computação de IA se torna cada vez mais distribuída entre dispositivos, computação de borda e nuvem nos próximos 3 a 5 anos, incluindo dispositivos de borda prontos para agentes, infraestrutura de data center, automotivo, sistemas industriais, redes e robótica", informou o comunicado da companhia. Juntos, esses mercados representam um potencial total de aproximadamente US$ 1,7 trilhão até 2030, projetou a Qualcomm.

A empresa assinou ainda uma colaboração para o desenvolvimento de várias gerações de produtos de CPU que darão suporte à crescente presença da Meta no setor de computação. Pelo acordo, a Qualcomm Technologies será fornecedora de CPUs para data centers da Meta. A CPU para data centers da Qualcomm Technologies, a Qualcomm Dragonfly C1000, está planejada para equipar os servidores de próxima geração da Meta, ressaltando a crescente importância da computação de alto desempenho e baixo consumo de energia em ambientes de expansão horizontal em larga escala.

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Além disso, a Qualcomm e Hugging Face ampliaram a parceria para promover IA aberta e voltada a desenvolvedores.

O pacote de anúncios da Qualcomm incluiu ainda a aquisição da Modular, empresa de software de IA, em um valor de cerca de US$ 3,9 bilhões. A fabricante de semicondutores informou na quarta-feira que, como contrapartida pela aquisição, espera emitir até 19,2 milhões de suas ações ordinárias para os acionistas da Modular.

Após fechar em queda de 3,3% na sessão regular desta quarta-feira, as ações da Qualcomm saltavam 13% no after hours de Nova York perto das 18h31 (de Brasília).

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