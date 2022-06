Putin reforçou compromisso por entregas de fertilizante em conversa com Bolsonaro

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reforçou o compromisso do país em entregas de fertilizantes ao Brasil, durante telefonema com o presidente Jair Bolsonaro. Antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a informação foi confirmada por meio de nota divulgada nesta segunda-feira, 27, pelo Kremlin, sede do governo russo.

Em meio às preocupações com as exportações dos fertilizantes russos, por conta da guerra na Ucrânia, Putin assegurou "suprimento ininterrupto" dos fertilizantes ao agronegócio brasileiro, diz o comunicado.

O Kremlin ainda informou que os mandatários trataram sobre o "compromisso mútuo" em "fortalecer a parceria estratégica" entre Brasil e Rússia, de forma a expandir a cooperação em setores como o de energia e agricultura.

Por fim, o governo russo afirmou que Putin e Bolsonaro conversaram sobre a presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que começa em 1º de julho.

Segundo o comunicado, os presidentes concordaram em manter "contato em diversos níveis".