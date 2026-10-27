Putin afirma que Rússia está aberta para cooperação global no setor de gás

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta terça-feira, 27, sua disposição em colaborar no setor global de gás. O líder russo enfatizou a importância de ampliar as consultas no Fórum dos Países Exportadores de Gás (GECF, em inglês) para enfrentar crises e emergências no mercado, avaliando riscos e coordenando estratégias para assegurar a segurança da infraestrutura.

Putin destacou que a Rússia está aberta à cooperação e ao intercâmbio de soluções tecnológicas no setor, propondo discussões no GECF para estabelecer colaborações produtivas. "Estamos interessados em trabalhar com parceiros globais, especialmente no Ártico, para avançar no desenvolvimento tecnológico e na exploração de gás", afirmou em discurso na VIII Cúpula do GECF.

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De acordo com Putin, a demanda mundial por gás está crescendo, o que requer aumento na oferta, desenvolvimento de novos depósitos e modernização das capacidades de processamento. Ele sublinhou a necessidade de investimentos em projetos de transporte e trânsito, incluindo a frota de petroleiros e a infraestrutura de GNL. "Estamos falando de um pipeline de investimento em larga escala e de longo prazo", declarou.

O presidente russo também mencionou a importância da base tecnológica na produção de gás, ressaltando a relevância da infraestrutura de transporte, treinamento de pessoal e cooperação tecnológica entre os exportadores. Ele afirmou que a Rússia tem se empenhado em consolidar sua soberania tecnológica, desenvolvendo tecnologias próprias de GNL e soluções aplicáveis no Ártico.