Pulso da COP28:Haddad encerra agenda na Conferência do Clima e embarca para Alemanha amanhã

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encerrou a agenda de trabalho na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28). Amanhã, Haddad viaja com a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Berlim. Também embarca para a Alemanha a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. A previsão de saída de Dubai amanhã é às 9h35 na agenda atualizada até a publicação deste texto.

