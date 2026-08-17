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ECONOMIA

Próximo acordo do Mercosul pode ser com o Canadá, afirma Alckmin

Escrito por Eduardo Laguna, Caroline Aragaki e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 17, que o Canadá pode ser o próximo país a fechar acordo comercial com o Mercosul. "Estamos trabalhando com o Canadá. Acho que o próximo a fazer acordo com o Mercosul pode ser o Canadá. Comércio exterior é fundamental", afirmou, após listar os acordos comerciais celebrados nos últimos anos pelo bloco sul-americano com o apoio do governo brasileiro.

Alckmin participou nesta segunda-feira da conferência anual do Santander, onde falou sobre as oportunidades que se abrem ao Brasil com a transição energética, onde o Brasil se candidata como protagonista no fornecimento de energia limpa e minerais críticos.

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Diante das restrições de energia decorrentes de conflitos geopolíticos, Alckmin afirmou que a descoberta de petróleo na Margem Equatorial representa uma oportunidade enorme.

Segundo o vice-presidente, o Brasil, que já é exportador de petróleo, poderá em cinco ou seis anos alcançar a autossuficiência em derivados de petróleo, como diesel e gasolina.

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MERCOSUL/CANADÁ/ACORDO/ALCKMIN/POSSIBILIDADE
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