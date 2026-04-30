Proporção de contribuintes para Previdência entre ocupados tem recorde, aponta IBGE

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O Brasil registrou 68,174 milhões de trabalhadores ocupados contribuindo para instituto de Previdência no trimestre encerrado em março, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A proporção de contribuintes entre os ocupados foi de 66,9% no trimestre até março, maior proporção da série histórica.

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"A base de população ocupada tem menos participação de trabalhador informal, que aquele que menos contribui", lembrou Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas por Amostras Domiciliares do IBGE.