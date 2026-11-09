Pronunciamento de Lula tem 99% do conteúdo focado em gastos, dizem economistas

Toda a construção do pronunciamento do presidente Lula, feito na noite de domingo, 8, foi no sentido de reiterar as promessas de campanha - que na prática aumentam os gastos do governo e impedem o corte nos juros e a retomada da economia - com uma pequena menção ao controle de gastos.

"A fala do presidente foi construída de modo que 99% do discurso caminhou no sentido do aumento dos gastos", afirma Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. "No 1% restante, ele sequer usou a palavra 'ajuste'. Preferiu falar de 'responsabilidade' fiscal, que causa menos impacto."

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Isso porque, acompanhadas de imagens da mobilização nas ruas, dos idosos indo às urnas e da vitória da campanha, foram renovadas promessas como transporte gratuito nos finais de semana em todo o País, o Pé de Meia Universitário e o fim do imposto da cesta básica, entre outros benefícios que aumentam os gastos públicos e, no fim das contas, estimulam a inflação.

"Foi um discurso bonito, com imagens impressionantes e melhores até do que as da campanha", diz Roberto Troster, ex-economista-chefe da Febraban. "Mas não apontou em direção ao esperado. Ao contrário: é mais gasto, na veia."

Para Troster, o presidente poderia ter dado alguma indicação de direcionamento da responsabilidade fiscal no pronunciamento, como falar da montagem de um grupo de trabalho sobre o tema, por exemplo. Qualquer iniciativa que passasse a mensagem de preocupação verdadeira com a tendência de alta no endividamento público. "Mas ele só anunciou mais gastos", afirma.

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Com o pronunciamento de domingo, Lula está pavimentando o terreno para construir um "mini 2015", quando houve uma das mais graves crises econômicas recentes do País, segundo Vale. Isso porque, diz ele, o governo parece estar fechado na ideia de que o crescimento vai resolver a crise que se anuncia, mas essa expectativa não funcionará mais uma vez.

"Vivemos tantas vezes isso no passado e caminhamos novamente nessa direção", afirma. "Com agravante de que a situação está pior, com desaceleração forte do crescimento, a população endividada e os juros elevados há muito tempo."

Para ele, a deterioração será rápida, como aconteceu em 2014, quando a crise começou. Aparentemente, ao tentar tranquilizar a população e falar de volta crescimento, o governo não está reconhecendo grande risco que está sendo criado, diz Vale.

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Além da inação de Lula, houve a confirmação das falas de campanha, que caminham no sentido da "fantasia fiscal", como afirma Vale. "O benefício da dúvida que havia em 2023 (no início do Lula 3) caiu no primeiro dia após a reeleição", diz ele. "Lula está construindo um 2027 muito difícil para si mesmo: essa desaceleração pode ser ainda mais acentuada por causa das expectativas que ele mesmo está criando."

A consequência esperada será uma nova piora no mercado amanhã (segunda, 9), com queda na bolsa, dólar e juros futuros em alta.

"O mercado não vai dobrar a aposta e esperar para ver se acontecerá uma melhora ou não", diz Vale. "Os gastos públicos não vão gerar mais crescimento, mas sim, desaceleração. É impressionante que ainda não tenham entendido isso."