Pronunciamento de Haddad nesta sexta mudou de local e será feito no escritório de SP

O Ministério da Fazenda informou nesta quinta-feira, 23, que o pronunciamento do ministro Fernando Haddad à imprensa nesta sexta-feira, 24, será feito do escritório da pasta em São Paulo, e não mais da sede do ministério em Brasília. A assessoria de imprensa do ministro afirmou que o tema da fala será informado apenas no encontro com os jornalistas, marcado para as 9h.

continua após publicidade