Projeto Desenrola: perguntas sobre renegociação de dívidas; confira

Criado pelo Governo Federal, o projeto "Desenrola", com objetivo para renegociação de dívidas, iniciará a operação na segunda-feira (17). Porém, não foram todos os bancos que aderiram ao programa, saiba mais abaixo.

Antes de mais nada, a seguir, temos a explicação do que é o Desenrola:

Ele foi criado para promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. A ideia central é tirar pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população. A estimativa do Ministério da Fazenda é que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo programa. O governo mira em devedores com renda bruta de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). O programa “Desenrola Brasil’ é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O que tem de novo no Desenrola:

A antecipação do programa para iniciar nesta segunda-feira (17), pelo Ministério da Fazenda. a renegociação vale apenas para a faixa 2 do programa, para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. Ainda nesta segunda, bancos começarão a "limpar o nome" de até 1,5 milhões de clientes que têm dívidas inferiores a R$100. Esse compromisso foi um pré-requisito estabelecido pelo governo para que os grandes bancos pudessem participar do Desenrola.

Faixa 2 do Desenrola:

A faixa 2 do programa foca em resolver as dívidas de pessoas físicas com dívidas financeiras negativadas até 31 de dezembro de 2022, e renda de até R$ 20 mil.

Valor de dívidas que serão perdoadas:

Quem deve até R$ 100 deixará de estar negativado, mas a medida não é um perdão de dívidas. O débito continuará existindo, mas os bancos se comprometem, pelo programa, a não usar essa dívida para inserir os correntistas no cadastro negativo.

