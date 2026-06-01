Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Projeto de fim da necessidade de declaração do IR está a todo vapor na Fazenda, diz Durigan

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 09:17:00 Editado em 01.06.2026, 09:24:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira (1) que espera acabar com a necessidade de preencher e enviar a declaração de Imposto de Renda em dois ou três anos. Ele concedeu entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio CBN.

O ministro disse que o projeto está "a todo vapor" na Fazenda, mas que no próximo ano ele espera apenas mais um avanço do uso da declaração pré-preenchida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"No ano que vem eu quero aumentar essa desobrigação, esse alívio para as pessoas. Mas espero que, em dois ou três anos, todo mundo fique sem declaração de Imposto de Renda", afirmou.

Durigan também disse que o resultado do PIB brasileiro voltou a surpreender positivamente com faz desde 2023, mas que ainda há várias coisas que precisam ser feitas como melhorar o fiscal, abaixar a taxa de juros e combater as bets. Mesmo com muito a se fazer, o ministro afirmou que não deixa de comemorar o resultado do PIB.

"Tem muita coisa que a gente tem que fazer no Brasil para melhorar a nossa situação. Nós precisamos melhorar a nossa situação fiscal como temos feito melhoras nesses últimos anos. Temos que melhorar muito a taxa de juros do País, o custo do dinheiro no Brasil é inaceitável do ponto de vista das pessoas, das empresas", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
declaração Durigan fim ir
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV