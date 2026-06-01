Projeto de fim da necessidade de declaração do IR está a todo vapor na Fazenda, diz Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira (1) que espera acabar com a necessidade de preencher e enviar a declaração de Imposto de Renda em dois ou três anos. Ele concedeu entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio CBN.

O ministro disse que o projeto está "a todo vapor" na Fazenda, mas que no próximo ano ele espera apenas mais um avanço do uso da declaração pré-preenchida.

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"No ano que vem eu quero aumentar essa desobrigação, esse alívio para as pessoas. Mas espero que, em dois ou três anos, todo mundo fique sem declaração de Imposto de Renda", afirmou.

Durigan também disse que o resultado do PIB brasileiro voltou a surpreender positivamente com faz desde 2023, mas que ainda há várias coisas que precisam ser feitas como melhorar o fiscal, abaixar a taxa de juros e combater as bets. Mesmo com muito a se fazer, o ministro afirmou que não deixa de comemorar o resultado do PIB.

"Tem muita coisa que a gente tem que fazer no Brasil para melhorar a nossa situação. Nós precisamos melhorar a nossa situação fiscal como temos feito melhoras nesses últimos anos. Temos que melhorar muito a taxa de juros do País, o custo do dinheiro no Brasil é inaceitável do ponto de vista das pessoas, das empresas", completou.