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Projeto das terras raras é muito importante, é um desafio novo, avalia Durigan

Escrito por Cícero Cotrim e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 09:11:00 Editado em 06.05.2026, 09:18:25
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira (6) que o projeto das terras raras é muito importante, amplo e está alinhado com o governo. Ele participa do programa Bom dia, ministro, da EBC, uma empresa pública controlada pelo governo federal.

"Os minerais críticos, como o petróleo ou como a água brasileira, que já são, os minerais críticos também devem ser reconhecidos como bem da União, como bem da população brasileira como um todo. Então, soberania sobre o território nacional", afirmou.

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Ele declarou que o Brasil não pode ser só exportador de matéria-prima no caso das terras raras. Dessa forma, o fundo garantidor de terras raras é importante, porque vai incentivar a entrada de capital.

"O Brasil é um país aberto ao mundo, mas não vai ser como foi com o café, como foi com a cana-de-açúcar, como é com o minério de ferro. Nós queremos fazer diferente com as terras raras. Então, claro que o investimento estrangeiro no Brasil é bem-vindo, mas nós queremos fazer o adensamento produtivo, nós queremos fazer a industrialização no Brasil, gerando emprego de qualidade no Brasil, em parceria com as nossas universidade", completou.

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