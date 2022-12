Projeções do Fed não indicam uma recessão nos EUA, diz Powell

Aline Bronzati (correspondente) e Laís Adriana (especial para a AE) (via Agência Estado)

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, esclareceu que as projeções do banco indicam crescimento lento da economia dos Estados Unidos, não uma recessão. "Acredito que ninguém sabe se teremos recessão nos EUA ou não", afirmou.

Powell observou que o mercado de trabalho americano continua forte e somente agora começou a "abrandar" suas condições, enquanto aluguéis permanecem altos e devem diminuir apenas no próximo ano.

Segundo o presidente do Fed, ainda será necessário manter a política restritiva por algum tempo até que seja possível atingir a estabilidade de preços.