Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Projeção para Selic no fim de 2026 passa de 13,50% para 13,75% no relatório Focus do BC

Escrito por Marianna Gualter* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2026 subiu de 13,50% para 13,75%. O aumento indica que o mercado espera que o Comitê de Política Monetária (Copom) opte novamente pela estabilidade dos juros na próxima reunião, que será a última do ano e ocorrerá nos dias 8 e 9 de dezembro.

Na quarta-feira, 4, o Comitê decidiu manter a Selic em 13,75%. A decisão interrompeu uma sequência de reduções que começou em março deste ano. Antes do início do ciclo de calibração, o juro estava em 15%. O colegiado não sinalizou por quanto tempo pretende manter a taxa estável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Considerando só as 102 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano seguiu em 13,75%.

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 permaneceu em 12,50%. Levando em conta apenas as 102 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, porém, a mediana diminuiu de 12,50% para 12,75%.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 continuou em 11,00%. Há um mês, era de 10,50%. A estimativa para 2029 seguiu em 10,25%. Há quatro semanas, era de 10,00%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BC/FOCUS/SELIC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV