Projeção para Selic no fim de 2026 passa de 13,50% para 13,75% no relatório Focus do BC

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2026 subiu de 13,50% para 13,75%. O aumento indica que o mercado espera que o Comitê de Política Monetária (Copom) opte novamente pela estabilidade dos juros na próxima reunião, que será a última do ano e ocorrerá nos dias 8 e 9 de dezembro.

Na quarta-feira, 4, o Comitê decidiu manter a Selic em 13,75%. A decisão interrompeu uma sequência de reduções que começou em março deste ano. Antes do início do ciclo de calibração, o juro estava em 15%. O colegiado não sinalizou por quanto tempo pretende manter a taxa estável.

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Considerando só as 102 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano seguiu em 13,75%.

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 permaneceu em 12,50%. Levando em conta apenas as 102 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, porém, a mediana diminuiu de 12,50% para 12,75%.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 continuou em 11,00%. Há um mês, era de 10,50%. A estimativa para 2029 seguiu em 10,25%. Há quatro semanas, era de 10,00%.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado