Projeção é contratar 1,5 milhão de unidades MCMV em 2027, diz ministro Jader Filho

O ministro das Cidades, Jader Filho, enfatizou nesta segunda-feira, 9, que o Brasil vai chegar ao final de 2026 com três milhões de contratos assinados dentro do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Ao participar de evento sobre investimentos em infraestrutura no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, o ministro detalhou as projeções do programa numa eventual vitória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de outubro.

"A projeção é contratar 1,5 milhão de unidades em 2027", disse o ministro a jornalistas.

A evolução das contratações, explicou, tem um grau alto de dependência vinculado à saúde financeira do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). "Se permanecer da maneira que está, seguramente, é possível continuar ampliando e avançando nas contratações", afirmou. De acordo com a pasta, do início de 2023 até meados de dezembro de 2025, considerando apenas os financiamentos FGTS, foram 1,63 milhão de moradias com valor total de R$ 259,58 bilhões. Os financiamentos chegaram a 4.178 municípios do país.

Em relação a investimentos para alcançar a universalização do saneamento básico até 2033, o ministro enfatizou que é preciso união do governo federal, dos Estados, dos municípios, além de esforços para atrair a iniciativa privada. "O governo federal investiu, nos últimos quatro anos, R$ 60 bilhões em saneamento. Nós precisamos que o setor continue investindo no saneamento. Mas, na outra mão, a gente precisa também trazer os recursos da iniciativa privada", detalhou.

Jader Filho confirmou que vai se descompatibilizar do cargo no início do mês de abril para concorrer ao cargo de deputado federal pelo Pará.