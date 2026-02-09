Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Projeção é contratar 1,5 milhão de unidades MCMV em 2027, diz ministro Jader Filho

Escrito por Juliana Garçon e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 12:29:00 Editado em 09.02.2026, 12:34:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro das Cidades, Jader Filho, enfatizou nesta segunda-feira, 9, que o Brasil vai chegar ao final de 2026 com três milhões de contratos assinados dentro do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Ao participar de evento sobre investimentos em infraestrutura no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, o ministro detalhou as projeções do programa numa eventual vitória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de outubro.

"A projeção é contratar 1,5 milhão de unidades em 2027", disse o ministro a jornalistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A evolução das contratações, explicou, tem um grau alto de dependência vinculado à saúde financeira do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). "Se permanecer da maneira que está, seguramente, é possível continuar ampliando e avançando nas contratações", afirmou. De acordo com a pasta, do início de 2023 até meados de dezembro de 2025, considerando apenas os financiamentos FGTS, foram 1,63 milhão de moradias com valor total de R$ 259,58 bilhões. Os financiamentos chegaram a 4.178 municípios do país.

Em relação a investimentos para alcançar a universalização do saneamento básico até 2033, o ministro enfatizou que é preciso união do governo federal, dos Estados, dos municípios, além de esforços para atrair a iniciativa privada. "O governo federal investiu, nos últimos quatro anos, R$ 60 bilhões em saneamento. Nós precisamos que o setor continue investindo no saneamento. Mas, na outra mão, a gente precisa também trazer os recursos da iniciativa privada", detalhou.

Jader Filho confirmou que vai se descompatibilizar do cargo no início do mês de abril para concorrer ao cargo de deputado federal pelo Pará.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Cidades Jader Filho MCMV projeções
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline