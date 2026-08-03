Projeção do relatório Focus de crescimento do PIB de 2026 segue em 1,99%

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A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 seguiu em 1,99% pela quinta semana consecutiva. Considerando apenas as 62 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa permaneceu em 2,00%.

O crescimento esperado pelo mercado está em linha ao previsto pelo Banco Central, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,60% para 1,57%. Levando em conta apenas as 61 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária seguiu em 1,50%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 125ª e 72ª semana seguida, respectivamente.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.