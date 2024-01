Projeção do Focus para preços administrados em 2023 passa de 9,17% para 9,18%

A projeção de avanço para os preços administrados sofreu apenas pequenos ajustes no Boletim Focus divulgado nesta terça-feira, 2, pelo Banco Central. Para 2023, a mediana desse conjunto de preços passou de 9,17% para 9,18%, ante 9,11% de há um mês. Para 2024, a projeção para a alta dos administrados variou de 4,34% para 4,33%, contra 4,42% de quatro semanas antes. Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de dezembro, o Banco Central atualizou suas projeções para a inflação de administrados no cenário de referência com estimativas de 9,1% em 2023, 4,5% para 2024 e 3,6% para 2025.

O Boletim Focus divulgado nesta terça mostrou poucas mudanças nas expectativas para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). A mediana para o IGP-M em 2024 seguiu em 4,07%, mesma taxa apresentada na semana passada e há um mês. Para 2025, a estimativa continuou em 3,99% como na semana anterior. Quatro semanas antes, o porcentual estava em 4,00%. Calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do câmbio e pelos valores dos produtos de atacado, como as commodities.