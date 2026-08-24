Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2026 passa de 1,98% para 1,95%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 diminuiu de 1,98% para 1,95%. Um mês antes, era de 1,99%. Considerando apenas as 59 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 1,97% para 1,93%.

O crescimento esperado pelo mercado está ligeiramente abaixo da estimativa do Banco Central para o período, de crescimento de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 seguiu em 1,50%. Levando em conta apenas as 59 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária caiu de 1,52% para 1,49%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 subiu de 1,89% para 1,98%. Há um mês, era de 2,00%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 75ª semana seguida.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.