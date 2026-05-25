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ECONOMIA

Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2026 passa de 1,85% para 1,89%

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 09:12:00 Editado em 25.05.2026, 09:23:43
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A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 subiu de 1,85% para 1,89%. Um mês antes, era de 1,85%. Considerando apenas as 76 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa passou de 1,88% para 1,90%.

O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB.

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,77% para 1,70%. Levando em conta apenas as 74 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,80% para 1,70%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,0%, pela 115ª e 62ª semana seguida, respectivamente.

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