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ECONOMIA

Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2026 continua em 1,99%

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 09:05:00 Editado em 13.07.2026, 09:12:27
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A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 seguiu em 1,99%. Um mês antes, era de 1,96%. Considerando apenas as 29 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa continuou em 2,00%.

O crescimento esperado pelo mercado é similar ao previsto pelo Banco Central, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,69% para 1,65%. Há um mês, era de 1,70%. Levando em conta apenas as 28 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,71% para 1,69%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 122ª e 69ª semana seguida, respectivamente.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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