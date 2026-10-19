Projeção do crescimento do PIB de 2026 passa de 1,85% para 1,83% no Focus do BC

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,85% para 1,83%. Um mês antes, era de 1,88%. Considerando apenas as 51 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa seguiu em 1,81%.

O crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 1,8%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,40% para 1,32%. Levando em conta apenas as 51 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária saiu de 1,35% para 1,31%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 1,83% para 1,81%. Há um mês, era de 1,87%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 83ª semana seguida.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado