Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,93% para 1,89% no Focus do BC

Escrito por Marianna Gualter* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,93% para 1,89%. Um mês antes, era de 1,98%. Considerando apenas as 75 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa diminuiu de 1,89% para 1,86%.

O crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,50% para 1,45%. Levando em conta apenas as 75 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária diminuiu de 1,52% para 1,33%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 1,96% para 1,87%. Há um mês, era de 1,89%.

Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 78ª semana seguida, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BC/FOCUS/PIB
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV