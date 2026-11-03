Projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,80% para 1,76% no Focus do BC

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,80% para 1,76%. Um mês antes, era de 1,85%. Considerando apenas as 75 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa saiu de 1,78% para 1,70%.

Esse é o primeiro relatório Focus com respostas consolidadas após a reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,31% para 1,20%. Levando em conta apenas as 74 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária saiu de 1,24% para 1,00%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 oscilou de 1,81% para 1,80%. Há um mês, era de 1,81%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 85ª semana seguida.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado