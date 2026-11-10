Progresso na redução da inflação pelo BC americano tem sido decepcionante, diz Michelle Bowman

A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, afirmou nesta terça-feira, 10, que o progresso na redução da inflação pelo BC americano tem sido "decepcionante" e os dados atuais de inflação ao consumidor (CPI) indicam que as pressões inflacionárias podem persistir. "CPI sugere que PCE provavelmente subiu ainda mais, para 3,3% ao ano em outubro", disse.

Em evento em Washington, D.C., Bowman comentou que, por outro lado, o crescimento econômico ganhou impulso neste ano, devido a uma demanda robusta por investimentos, sobretudo em inteligência artificial (IA), e por gastos sólidos do consumidor. Além disso, o mercado de trabalho parece agora ter se estabilizado e não está contribuindo para a inflação

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Segundo ela, o Produto Interno Bruto (PIB) provavelmente cresceu a um ritmo ainda mais forte, superior a 3%, no terceiro trimestre, mesmo após as condições financeiras terem se tornado mais restritivas

À medida que choques forem se dissipando, ela espera que PCE se aproxime dos 2% em 2027.