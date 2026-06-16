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Programa de crédito para motorista de app e táxi tem demanda 'gigantesca', diz Mercadante

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 18:04:00 Editado em 17.06.2026, 01:32:11
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O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta sexta-feira, 16, que o Move Aplicativos - linha de crédito subsidiada voltada a motoristas de aplicativos e taxistas para a compra de veículos novos - está recebendo demanda "gigantesca".

A iniciativa, lançada em maio, integra o programa Move Brasil e busca ampliar o acesso ao crédito, reduzir custos operacionais e estimular a renovação da frota utilizada pelos profissionais do setor.

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"O interesse é gigantesco", afirmou Mercadante. "Agora os bancos vão ter de sentar com os interessados para avaliar as condições financeiras, a possibilidade de crédito. Mas o interesse foi muito, muito forte."

Segundo o executivo, os bancos estão dando "descontos muito importantes" na compra de veículos.

O executivo participou do anúncio da chamada pública para seleção de Fundo de Investimento e Participações (FIP) para startups inovadoras, o FIP Conexões Startups. O FIP terá como finalidade acelerar a transição de startups de programas de fomento para modelos de negócio aptos à captação de investimentos.

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