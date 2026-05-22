Produção industrial tem pior mês de abril em 3 anos, diz CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou nesta sexta-feira, 22, que o índice que mede a evolução da produção industrial caiu sete pontos em abril, passando de 53,7 pontos para 46,7 pontos. O indicador chegou ao patamar mais baixo para o mês desde 2023.

"A série histórica mostra que é normal que a produção recue em abril, mas a queda registrada em 2026 veio acima do usual, refletindo uma perda de ritmo mais intensa da atividade industrial, que segue pressionada por juros altos e aumento de custos", explica o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o índice de evolução do número de empregados caiu de 49,1 pontos em março para 48,7 pontos em abril, revelando recuo dos postos de trabalho do setor. O movimento também é usual, mas foi mais intenso do que em anos anteriores. O indicador está no patamar mais baixo dos últimos três anos.

Com a produção em queda, o parque industrial foi menos demandado. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) caiu um ponto em abril, para 68%. No mesmo mês do ano passado, a UCI alcançou 69%.

A ideia é que o resultado é positivo ou negativo quando fica acima ou abaixo da linha de 50 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em maio, os indicadores de expectativa registraram pequenas variações e permaneceram em campo positivo. O índice de expectativa de compra de insumos e matérias-primas subiu 0,1 ponto, para 52,6 pontos; o de número de empregados cresceu 0,3 ponto, chegando aos 50,4 pontos; e o de quantidade exportada também subiu 0,3 ponto, alcançando 51,2 pontos. O índice de expectativa de demanda por produtos industriais, por outro lado, recuou 0,5 ponto, atingindo 53,4 pontos.

Todos os índices de expectativa continuam acima da linha de 50 pontos, apontando que os empresários projetam alta da demanda, da compra de insumos, do total de trabalhadores e das exportações. Já a intenção de investimento dos empresários aumentou 1,1 ponto, passando de 53,7 pontos para 54,8 pontos. O resultado interrompe sequência de quatro quedas consecutivas.

Para esta edição da Sondagem Industrial, a CNI consultou 1.366 empresas - 576 pequenas, 465 médias e 325 grandes - entre 4 e 13 de maio de 2026.