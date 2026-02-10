Produção industrial subiu em 10 dos 18 locais pesquisados em 2025, mostra IBGE

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial cresceu em 10 dos 18 locais pesquisados em 2025 ante 2024, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve avanços no Espírito Santo (11,6%), Rio de Janeiro (5,1%), Santa Catarina (3,2%), Goiás (2,4%), Rio Grande do Sul (2,4%), Minas Gerais (1,3%), Pará (0,8%), Paraná (0,3%), Bahia (0,3%) e Amazonas (0,1%).

Na direção oposta, foram registradas perdas no Mato Grosso do Sul (-12,9%), Rio Grande do Norte (-11,6%), Mato Grosso (-5,8%), Maranhão (-5,1%), Pernambuco (-3,8%), São Paulo (-2,2%), Região Nordeste (-0,8%) e Ceará (-0,6%).

Na média global, a indústria nacional expandiu 0,6% em 2025 ante 2024.