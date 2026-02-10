Produção industrial sobe em 8 de 18 locais em dezembro ante dezembro de 2024, diz IBGE

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial cresceu em oito dos 18 locais pesquisados em dezembro de 2025 ante igual mês de 2024, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Vale citar que dezembro de 2025 (22 dias) teve 1 dia útil a mais que igual mês do ano anterior (21)", lembrou o IBGE.

Houve avanços no Espírito Santo (19,9%), Rio de Janeiro (10,3%) Rio Grande do Sul (4,9%), Mato Grosso (2,9%), Minas Gerais (2,0%), Ceará (2,0%), Pernambuco (1,5%) e Goiás (0,1%).

Na direção oposta, foram registradas perdas no Pará (-12,7%), Bahia (-9,2%), Rio Grande do Norte (-9,2%), Amazonas (-6,5%), Região Nordeste (-4,4%), Mato Grosso do Sul (-3,4%), São Paulo (-3,2%), Maranhão (-1,9%), Paraná (-1,2%) e Santa Catarina (-0,3%).

Na média global, a indústria nacional expandiu 0,4% em dezembro de 2025 ante dezembro de 2024.