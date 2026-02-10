Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Produção industrial sobe em 8 de 18 locais em dezembro ante dezembro de 2024, diz IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 12:20:00 Editado em 10.02.2026, 12:29:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial cresceu em oito dos 18 locais pesquisados em dezembro de 2025 ante igual mês de 2024, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Vale citar que dezembro de 2025 (22 dias) teve 1 dia útil a mais que igual mês do ano anterior (21)", lembrou o IBGE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Houve avanços no Espírito Santo (19,9%), Rio de Janeiro (10,3%) Rio Grande do Sul (4,9%), Mato Grosso (2,9%), Minas Gerais (2,0%), Ceará (2,0%), Pernambuco (1,5%) e Goiás (0,1%).

Na direção oposta, foram registradas perdas no Pará (-12,7%), Bahia (-9,2%), Rio Grande do Norte (-9,2%), Amazonas (-6,5%), Região Nordeste (-4,4%), Mato Grosso do Sul (-3,4%), São Paulo (-3,2%), Maranhão (-1,9%), Paraná (-1,2%) e Santa Catarina (-0,3%).

Na média global, a indústria nacional expandiu 0,4% em dezembro de 2025 ante dezembro de 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dezembro IBGE produção industrial Regional
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline