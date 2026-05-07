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Produção industrial sobe 1,4% no 1º trimestre de 2026 ante 4º trimestre de 2025, mostra IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 10:23:00 Editado em 07.05.2026, 10:28:31
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A produção industrial subiu 1,4% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta quinta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Ou seja, a indústria volta ao campo positivo após, no último trimestre do ano passado, ter mostrado uma perda de 0,6%", observou André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE.

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Macedo ressaltou que a alta da indústria no primeiro trimestre foi a mais acentuada desde o quarto trimestre de 2023, quando expandiu 1,8%.

Em relação ao primeiro trimestre de 2025, a produção subiu 1,3% no primeiro trimestre de 2026.

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