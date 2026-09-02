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ECONOMIA

Produção industrial sobe 0,2% em julho ante junho, revela IBGE

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção industrial subiu 0,2% em julho ante o mês anterior, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,5%. As perspectivas variavam de queda de 0,6 a avanço de 1,3%.

Em relação a julho de 2025, a produção caiu 0,5%, resultado mais negativo do que a mediana das projeções (-0,1%), cujas estimativas iam de retração de 1,6% a aumento de 0,7%.

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No acumulado do ano, a indústria subiu 1,1% e, em 12 meses, houve alta de 0,6%. A mediana das expectativas para o fechamento do ano é de alta de 1,2%, com piso de estabilidade na produção (0,0%) e teto de crescimento de 2,23%.

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IBGE/PRODUÇÃO INDUSTRIAL/JULHO
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