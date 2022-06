Produção industrial sobe 0,1% em abril ante março, revela IBGE

Daniela Amorim (via Agência Estado)

A produção industrial subiu 0,1% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, divulgou na manhã desta sexta-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 1,0% a alta de 1,0%, com mediana positiva de 0,2%.

Em relação a abril de 2021, a produção industrial caiu 0,5%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um recuo de 2,4% a alta de 0,9%, com mediana negativa de 0,6%. No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma queda de 3,4%. Em 12 meses, a produção acumula recuo de 0,3%, segundo o IBGE.