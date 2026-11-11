Produção industrial recua em 9 dos 15 locais pesquisados em setembro ante agosto, mostra IBGE

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A produção industrial caiu em nove dos 15 locais pesquisados em setembro ante agosto, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados nesta quarta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve queda de 3,8%. As demais perdas ocorreram em Goiás (-4,1%), Pernambuco (-3,0%), Espírito Santo (-2,7%), Minas Gerais (-2,5%), Bahia (-2,4%), Santa Catarina (-1,0%), Região Nordeste (-0,9%) e Paraná (-0,2%).

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Na direção oposta, houve avanços no Mato Grosso (4,9%), Amazonas (4,7%), Rio Grande do Sul (3,8%), Ceará (3,7%), Pará (2,6%) e Rio de Janeiro (0,3%).

Na média global, a indústria nacional caiu 0,8% em setembro ante agosto.