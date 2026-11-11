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Produção industrial recua em 14 dos 18 locais pesquisados em setembro, afirma IBGE

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção industrial recuou em 14 dos 18 locais pesquisados em setembro de 2026 ante setembro de 2025, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados nesta quarta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Setembro de 2026 (21 dias) teve um dia útil a menos que igual mês do ano anterior (22)", observou o IBGE, em nota.

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Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma queda de 7,5%. As demais perdas ocorreram no Rio Grande do Norte (-15,3%), Pará (-13,2%), Maranhão (-8,1%), Pernambuco (-7,7%), Goiás (-5,7%), Santa Catarina (-4,5%), Ceará (-4,4%), Minas Gerais (-4,1%), Região Nordeste (-3,2%), Bahia (-1,3%), Espírito Santo (-0,9%), Rio Grande do Sul (-0,8%) e Paraná (-0,4%).

Na direção oposta, houve expansão no Rio de Janeiro (10,7%), Mato Grosso (2,6%), Mato Grosso do Sul (1,1%) e Amazonas (0,9%).

Na média global, a indústria nacional encolheu 2,5% em setembro de 2026 ante setembro de 2025.

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