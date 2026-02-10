Produção industrial recua em 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em dezembro ante novembro

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial encolheu em 12 dos 15 locais pesquisados em dezembro ante novembro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 10.

Houve perdas na Bahia (-10,1%), Pará (-9,2%), Amazonas (-5,2%), Região Nordeste (-5,1%), Espírito Santo (-5,0%), Minas Gerais (-4,7%), Santa Catarina (-2,8%), Paraná (-2,6%), São Paulo (-1,6%), Ceará (-0,7%), Goiás (-0,5%) e Rio Grande do Sul (-0,5%).

Na direção oposta, houve altas no Rio de Janeiro (2,3%), Mato Grosso (1,3%) e Pernambuco (0,8%).

Na média global, a indústria nacional recuou 1,2% em dezembro ante novembro.