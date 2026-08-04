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ECONOMIA

Produção industrial recua 1,8% em junho em relação a maio, afirma IBGE

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 09:19:00 Editado em 04.08.2026, 09:29:57
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A queda de 1,8% da produção industrial em junho na comparação com maio, divulgada na manhã desta terça-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou mais intensa do que a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava para uma queda de 0,6%. Na comparação com junho de 2025, a produção industrial subiu 1,7%, de acordo com o IBGE, ficando abaixo da mediana das estimativas, que era de crescimento de 3%.

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