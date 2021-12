Produção industrial na zona do euro sobe 1,1% em outubro ante setembro

Da Redação

A produção industrial na zona do euro aumentou em outubro, após dois meses consecutivos de quedas devido a atrasos nas entregas de insumos decorrentes de gargalos na cadeia de abastecimento global. A produção industrial na região a região aumentou 1,1% em outubro em comparação com setembro, segundo informou a agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, nesta terça-feira. Economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam um aumento mais acentuado, de 1,3%.

Ante o mês anterior, a produção de bens de capital cresceu 3,0% em outubro, a de bens de consumo duráveis aumentou 1,7%, a de bens de consumo não duráveis, 0,4% e a de energia, 0,1%, enquanto a produção de bens intermediários caiu 0,6%, informou o Eurostat.

Na base anual, a produção industrial cresceu 3,3% em outubro, menos do que 3,4% previstos por economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal. O Eurostat revisou os dados de setembro para um aumento anual de 5,1%, ante 5,2% anteriormente. Fonte: Dow Jones Newswires.