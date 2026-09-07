Produção industrial na Alemanha cai 1,1% em julho ante junho
Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
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A produção industrial da Alemanha caiu 1,1% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais e de calendário divulgados nesta segunda-feira, 7, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. Analistas consultados pela FactSet esperavam queda menor, de 0,6% no mês.
No confronto anual, a produção da indústria alemã recuou 1,6% em julho.
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A leitura mensal de junho foi revisada: a produção passou a indicar estabilidade ante maio, contra alta de 0,2% no levantamento anterior.
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