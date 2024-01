Produção industrial em novembro de 2023 estava 1,1% acima do nível de dezembro de 2022

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)

Apesar das oscilações no ritmo de produção ao longo de 2023, a indústria brasileira chegou a novembro operando 1,1% acima do patamar de dezembro de 2022. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Muito desse saldo positivo tem relação com bens intermediários", ressaltou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Entre as categorias de uso, a fabricação de bens intermediários está 3,0% acima do nível de dezembro de 2022. Os bens semiduráveis e não duráveis estão 2,3% acima do patamar que encerraram o ano de 2022.

Já a produção de bens de capital está 13,5% abaixo do nível de dezembro de 2022, e os bens duráveis estão 10,5% aquém.