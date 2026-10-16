Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Produção industrial dos EUA sobe 0,7% em setembro ante agosto

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,7% em setembro ante o mês anterior, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 16, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O resultado superou a expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam avanço de 0,4% no período.

O dado de agosto ante julho foi revisado de estabilidade para avanço de 0,1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Fed informou ainda que a taxa de utilização da capacidade instalada aumentou entre agosto e setembro, de 76,4% (revisado) para 76,9%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/PRODUÇÃO INDUSTRIAL/SETEMBRO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV