Produção industrial dos EUA sobe 0,7% em setembro ante agosto

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A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,7% em setembro ante o mês anterior, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 16, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O resultado superou a expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam avanço de 0,4% no período.

O dado de agosto ante julho foi revisado de estabilidade para avanço de 0,1%.

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O Fed informou ainda que a taxa de utilização da capacidade instalada aumentou entre agosto e setembro, de 76,4% (revisado) para 76,9%.