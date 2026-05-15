Produção industrial dos EUA sobe 0,7% em abril ante março
Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 10:42:00 Editado em 15.05.2026, 10:54:35
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A produção industrial dos Estados Unidos teve alta de 0,7% em abril, na comparação com o mês anterior, informou nesta sexta-feira, 15, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O resultado superou a expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, que previam avanço de 0,3% no período.
O dado de março foi levemente revisado para cima, de queda de 0,5% para perda de 0,3% ante fevereiro.
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O Fed informou ainda que a taxa de utilização da capacidade instalada subiu de 75,7% em março para 76,1% em abril.
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