Produção industrial dos EUA sobe 0,7% em abril ante março

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial dos Estados Unidos teve alta de 0,7% em abril, na comparação com o mês anterior, informou nesta sexta-feira, 15, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O resultado superou a expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, que previam avanço de 0,3% no período.

O dado de março foi levemente revisado para cima, de queda de 0,5% para perda de 0,3% ante fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Fed informou ainda que a taxa de utilização da capacidade instalada subiu de 75,7% em março para 76,1% em abril.