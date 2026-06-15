Produção industrial dos EUA sobe 0,1% em maio ante abril

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A produção industrial dos Estados Unidos teve alta de 0,1% em maio ante o mês anterior, informou nesta segunda-feira, 15, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, que previam avanço de 0,2% no período.

O dado de abril foi revisado para cima, de avanço de 0,7% para alta de 0,9% ante março.

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O Fed informou ainda que a taxa de utilização da capacidade instalada subiu marginalmente entre abril e maio, de 76,1% para 76,2%.