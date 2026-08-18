Produção industrial dos Estados Unidos sobe 0,2% em julho ante junho

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A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,2% em julho ante o mês anterior, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 18, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O resultado ficou ligeiramente abaixo da expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, que previam avanço de 0,3% no período.

O dado de junho ante maio foi revisado de alta de 0,1% para 0,3%.

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O Fed informou ainda que a taxa de utilização da capacidade instalada aumentou levemente entre junho e julho, de 76,1% para 76,3%.