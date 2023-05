Produção industrial do Reino Unido sobe 0,7% em março ante fevereiro

Bruna Camargo (via Agência Estado)

A produção industrial do Reino Unido subiu 0,7% em março ante fevereiro, o maior aumento mensal desde maio de 2021 (+1,4%), segundo dados publicados nesta sexta-feira, 12, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado veio acima do esperado por analistas consultados pelo FactSet, que esperavam estabilidade. Na comparação anual, a produção industrial britânica teve avanço de 2,0% em março. A produção manufatureira do Reino Unido aumentou 0,7% em março ante fevereiro e sofreu queda de 2,0% em relação a um ano antes.