Produção industrial do Reino Unido recua 0,6% em fevereiro ante janeiro

A produção industrial do Reino Unido caiu 0,6% em fevereiro ante janeiro, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 11, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 0,2% na produção.

Os quatro setores da produção recuaram no período. Em mineração e pedreiras a contração foi de 3,2%. Por sua vez, eletricidade e gás recuou 0,6%, enquanto, manufatura teve queda de 0,4%, assim como abastecimento de água e esgoto.

Na comparação anual, a produção geral da indústria do Reino Unido teve alta de 1,6%. O resultado também foi inferior ao projetado pelo mercado, positivo em 2,0%. Com informações de Dow Jones Newswire.