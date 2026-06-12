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Produção industrial do Reino Unido permanece estável em maio ante abril

Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 12.06.2026, 07:10:00 Editado em 12.06.2026, 07:19:31
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A produção industrial do Reino Unido permaneceu estável em maio ante abril, segundo dados publicados nesta sexta-feira (12) pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período. Na comparação anual, a produção industrial britânica recuou 0,2% em maio.

*Com informações de Dow Jones Newswires.

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