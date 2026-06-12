Produção industrial do Reino Unido permanece estável em maio ante abril

A produção industrial do Reino Unido permaneceu estável em maio ante abril, segundo dados publicados nesta sexta-feira (12) pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período. Na comparação anual, a produção industrial britânica recuou 0,2% em maio.

*Com informações de Dow Jones Newswires.