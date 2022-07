Produção industrial do Reino Unido avança 0,9% em maio ante abril

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A economia do Reino Unido se recuperou em maio após a contração no mês anterior, embora a recuperação da atividade tenha sido provavelmente um impulso pontual, e não uma melhora na tendência de crescimento subjacente do país. A economia registrou crescimento em todos os principais setores, disse o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) nesta quarta-feira. A produção industrial aumentou 0,9%, mostraram os dados. Economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal esperavam retração de 0,3% no indicador.

continua após publicidade .

O produto interno bruto (PIB) do Reino Unido aumentou 0,5% em maio em relação ao mês anterior, mostraram dados do ONS. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam que a economia estagnasse no mês.

A recuperação do crescimento registrada em maio segue uma contração de 0,2% em abril. O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) espera que a economia do Reino Unido encolha no segundo trimestre, à medida que a renda das famílias diminui devido à crise do custo de vida e reduz os gastos. Fonte: Dow Jones Newswires.