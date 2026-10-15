Produção industrial do Reino Unido avança 0,8% em agosto ante julho

A produção industrial do Reino Unido avançou 0,8% em agosto ante julho, segundo dados publicados pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de queda de 0,1% no período.

Na comparação anual, a produção industrial britânica também teve alta de 1,6% em agosto, acima da projeção de avanço de 0,8%.

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*Com informações da Dow Jones Newswires