Produção industrial da zona do euro sobe 1,5% em agosto ante julho

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial na zona do euro subiu 1,5% em agosto na comparação com o mês anterior, de acordo com dados da Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. Economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam alta de 0,5% no período. Na base anual, o aumento foi de 2,5%. A Eurostat também revisou os números de produção industrial de julho, para queda anual de 2,5%, ante estimativa anterior de 2,4%. Apesar desse forte aumento na produção em agosto, os economistas esperam que o setor industrial da zona do euro tenha dificuldades nos próximos meses em meio à crise de energia e ao enfraquecimento da demanda. Fonte: Dow Jones Newswires.