Produção industrial da zona do euro cai 2% em outubro ante setembro

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A produção industrial da zona do euro recuou 2,0% em outubro, na comparação com setembro, informou nesta quarta-feira, 14, a Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 1,5%. Na comparação anual, houve alta de 3,4%, inferior à expectativa de avanço de 3,7% dos economistas. A Eurostat informou também que a produção industrial da zona do euro em setembro teve alta de 0,8% ante o mês anterior, revisando o avanço de 0,9% antes informado. Já a comparação anual de setembro na produção da indústria foi revista para cima, de alta de 4,9% antes informada para um avanço de 5,1%.